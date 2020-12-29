Mustafa Necmi İlhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Necmi İlhan hayatı ve biyografisi!

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PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR?

Mustafa Necmi İlhan 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılından mezun oldu. Gazi Üniversitesinden 2001 yılında Halk Sağlığı Doktorası, 2014 Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı, Ankara Üniversitesinden 2008 yılında İş Sağlığı Doktorası aldı. Mustafa Necmi İlhan KKTC Milli Mücadele Madalyası sahibidir.

Mustafa Necmi İlhan doğum tarihi : 1971

Mustafa Necmi İlhan kaç yaşında : 49 yaşında

Mustafa Necmi İlhan mesleği ne : Öğretim görevlisi, Profesör Doktor

Mustafa Necmi İlhan nereli : Elazığ

MUSTAFA NECMİ İLHAN EĞİTİM BİLGİLERİ

2009 - Devam Ediyor (Yüksek Lisans)

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Türkiye

2002 - 2008 (Doktora)

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr), Türkiye

1999 - 2001 (Doktora)

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1995 (Lisans)

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr. (Tam Burslu), Türkiye

1988 - 1989 (Lisans)

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

MUSTAFA NECMİ İLHAN YAPTIĞI TEZLER

2015 - Yüksek Lisans

Bir üniversite hastanesinde ayaktan tedavi gören hastaların ve yakınlarının hastane çalışanları ve hastane hizmetlerinden beklentilerinin ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

2008- Doktora

Bir tıp fakültesi hastanesinde elektromanyetik alan haritası çıkarılması ve elektromanyetik alan bulunan yerlerde çalışanların sağlık durumları

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr)

2001 - Doktora

Ankara'da iki huzurevinde yaşayan 60 yaş ve üzeri kişilerde depresyon ve bilişsel bozukluk prevalanslarının serum tiroid hormonları, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ile ilişkisi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı