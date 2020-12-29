Mustafa Necmi İlhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Necmi İlhan hayatı ve biyografisi!
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PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR?
Mustafa Necmi İlhan 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılından mezun oldu. Gazi Üniversitesinden 2001 yılında Halk Sağlığı Doktorası, 2014 Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı, Ankara Üniversitesinden 2008 yılında İş Sağlığı Doktorası aldı. Mustafa Necmi İlhan KKTC Milli Mücadele Madalyası sahibidir.
Mustafa Necmi İlhan doğum tarihi : 1971
Mustafa Necmi İlhan kaç yaşında : 49 yaşında
Mustafa Necmi İlhan mesleği ne : Öğretim görevlisi, Profesör Doktor
Mustafa Necmi İlhan nereli : Elazığ
MUSTAFA NECMİ İLHAN EĞİTİM BİLGİLERİ
2009 - Devam Ediyor (Yüksek Lisans)
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Türkiye
2002 - 2008 (Doktora)
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr), Türkiye
1999 - 2001 (Doktora)
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
1989 - 1995 (Lisans)
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr. (Tam Burslu), Türkiye
1988 - 1989 (Lisans)
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye
MUSTAFA NECMİ İLHAN YAPTIĞI TEZLER
2015 - Yüksek Lisans
Bir üniversite hastanesinde ayaktan tedavi gören hastaların ve yakınlarının hastane çalışanları ve hastane hizmetlerinden beklentilerinin ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli)
2008- Doktora
Bir tıp fakültesi hastanesinde elektromanyetik alan haritası çıkarılması ve elektromanyetik alan bulunan yerlerde çalışanların sağlık durumları
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr)
2001 - Doktora
Ankara'da iki huzurevinde yaşayan 60 yaş ve üzeri kişilerde depresyon ve bilişsel bozukluk prevalanslarının serum tiroid hormonları, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ile ilişkisi
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı