Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı
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Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı

Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, korona virüs testleri negatif çıkmasından ardından bugün takıma katıldı, Antalyaspor maçına 64. dakikadan dahil oldu 77. dakikada da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, korona virüs testleri negatif çıkmasından ardından bugün takıma katıldı, Antalyaspor maçına 64. dakikadan dahil oldu 77. dakikada da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, korona virüs karantina süresi tamamlayıp bugün Antalya kampına dahil olmuştu. Takımla idman yapmadan maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu akşam Antalyaspor ile oynanan mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-kırmızılılar Antalya'dan 3 puanla döndü. Maça yedeklerde başlayan başarılı golcü, 64. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu ve 77. dakikada da gol sevinci yaşadı.

Devre arasında transfer döneminde takıma katılan Mısırlı futbolcu ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Son olarak ligin 27. haftasında İstanbul'da oynanan BB Erzurumspor maçında 2 gol atan Muhammed bu müsabakanın ardından ardından gol orucunu Antalya'da bozdu. - İSTANBUL

Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı
Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı
Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı
Mustafa Muhammed sabah geldi, akşam takımı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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