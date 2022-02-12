Mustafa Muhammed ligdeki 6. golünü attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Muhammed ligdeki 6. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mustafa Muhammed ligdeki 6. golünü attı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıların berberlik golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi. Müsabakanın 84. dakikasında sahneye çıkan Muhammed, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Maça yedek başlayan Mustafa Muhammed, 59. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Muhammed ligdeki 6. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Nef, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title