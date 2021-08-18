Mustafa Muhammed'in mutlu günü

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed ile eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed ile eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Mostafa Mohamed ve değerli eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Mostafa ve eşini tebrik eder, yeni doğan bebekleri Oday Mostafa Mohamed'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı