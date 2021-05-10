Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
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Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak

Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor maçı kamp kadrosuna alınan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in karşılaşmanın kadrosuna alınıp, alınmayacağı yarın yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre belli olacak.

Denizlispor maçı kamp kadrosuna alınan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in karşılaşmanın kadrosuna alınıp, alınmayacağı yarın yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre belli olacak.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de dahil edildi. Beşiktaş maçının son anlarında sakatlanan Muhammed son yapılan antrenmanda tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim ile Takım Doktoru Yener İnce'nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi.

Maç saatine kadar durumu takip edilecek Mustafa Muhammed'in kadroya alınıp alınmayacağı yarın netleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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