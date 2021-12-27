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Mustafa Muhammed, Galatasaray'da kaldığı için mutlu

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da kaldığı için mutlu
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Öncelikle teşekkür ederim. Ben çok mutluyum, büyük bir mutluluk yaşıyorum. Buraya geldiğimden beri gerçekten evim gibi hissediyorum. Burada böyle bir sıcaklık var. Galatasaray gibi büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu takıma hizmet edeceğim. Taraftarımıza gerçekten güzel bir şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Onun için ben buradan herkese söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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