Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da beraberlik golünü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed attı. Mücadelenin 88. dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammed kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincin yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Mustafa Muhammed 66. dakikada Mbaye Diagne'nin yerine oyuna girdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title