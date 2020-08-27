Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Mohamed, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı? Mustafa Mohamed kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mustafa Mohamed, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? MUSTAFA MOHAMED KİMDİR? Doğum tarihi: 28 Kasım 1997 Kaç yaşında: 22yaşında Nereli: Mısır - Giza Boy: 1,85 m Mevkisi: Forvet OYNADIĞI TAKIMLAR 2016– Zamalek 13 2016–2017 › El Dakhleya (kiralık) 2017–2018 › Tanta (kiralık) 2018–2019 › El Gaish (kiralık) BAŞARILARI Zamalek: • Mısır Kupası : 2018–19 • Mısır Süper Kupası : 2019–20 • CAF Süper Kupası : 2020 Mısır • Afrika 23 Yaş Altı Uluslar Kupası : 2019 Bireysel • 2019 Afrika U-23 Uluslar Kupası Golcüsü