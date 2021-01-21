Mustafa Koç kimdir? Nasıl vefat etmiştir? Nerelidir, mesleği nedir?

Mustafa Koç kimdir? Nasıl vefat etmiştir? Nerelidir, mesleği nedir? Mustafa Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Mustafa Koç kimdir? Nasıl vefat etmiştir? Nerelidir, mesleği nedir? Mustafa Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Koç tam adıyla Mustafa Vehbi Koç (29 Ekim 1960, Ankara - 21 Ocak 2016, İstanbul), Türk iş insanı. 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

İLK YILLAR

Mustafa Koç 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

KARİYERİ

Çalışma hayatına 1984'te TOFAŞ'ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret'te satış müdürlüğü ve satış genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1992'den itibaren Koç Holding'de başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürüttü. 4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Rahmi Koç'tan devraldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu. Ali Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 2004-2011 yıllarında Bilderberg toplantılarına katıldı.

KİŞİSEL HAYATI

1992'de Caroline Giraud ile evlendi. Çiftin bu evlilikten, Esra Marianne Çiğdem ve Aylin Elif adlarında iki kız çocuğu oldu. Hobileri arasında golf, binicilik, havacılık ve dalgıçlık yer aldı. Hakkında "Hayaller Hatıralar" adlı bir belgesel bulunmaktadır. 17 Nisan 2020'de kayınvalidesi Marianne Giraud, koronavirüs sebebiyle ölmüştür.

SERVETİ

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 32. sırada yer aldı.

VEFATI

21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde 55 yaşında öldü. 24 Ocak 2016'da Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

2017'den beri her yıl anısına, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin işbirliğinde, Mustafa V. Koç Spor Ödülü dağıtılmaktadır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Türkiye'deki İtalyan yatırımlarının önemli ortaklarından biri olan Mustafa Koç'a, 2005 yılında İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine olan katkıları nedeniyle İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi. 2012'de İtalya'nın "Ekonomi Oscar"ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınma alanındaki çalışmaları nedeniyle World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP paribas gibi kuruluşlar tarafından ödüllendirildi.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

İstanbul Sanayi Odası

TÜSİAD

DEİK

Fenerbahçe Spor Kulübü

İstanbul Golf Kulübü

1907 Fenerbahçe Derneği (Kurucu Üye)

East West Institutee