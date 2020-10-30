Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi
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Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi

30.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:50

Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Dün saat 11.30'da sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir." ifadelerini kullandı.

Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli bir vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden bildi.

ŞİDDETİ DOĞRU TAHMİN EDEMEDİ

Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.

Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi

DÜN 11.30'DA DUYURDU

29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi
Haber Yorumları (1)
HALKIN SESİ: bıkmadınız mı şunlardan bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyo. ALLAHIN İŞİNE KARIŞILMAZ BİLİNMEZ
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