Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde "Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı" adlı konferans düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansa Prof. Dr. Arşiv Uzmanı ve Tarih Araştırmacısı Vahdettin Engin, bölüm öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Arşiv Uzmanı ve Tarih Araştırmacısı Prof. Dr. Vahdettin Engin, gençlerin tarihi bilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin tarihi bilmesi çok önemli. Bu anlamda da tabi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün çok değerli bir yeri var. Belki onu ilk cümle olarak biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istedim. Atatürk Türk gencini ve ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır. Bu çok değerli. Özellikle gençlerimiz aynı zamanda bizim geleceğimiz demektir. Tarihini, geçmişini ecdadını bilmek gibi durumunda özellikle ecdadının yaptığı hataları da bilerek ve bir şekilden de buradan ders aldığımız oranda da biz geleceğimizi ona göre mükemmel bir şekilde yönlendirebiliriz. Atatürk de tam anlamıyla bunu ifade ediyor. Ecdadımızı tanıyacağız ve ona göre de aynı şeyleri yapabileceğimiz konusunda başarıya odaklı tarihimizin çok önemli dönüm noktaları var. Dolayısıyla biz de aynısını yapabiliriz hatta daha iyisini yapabiliriz şeklinde gençlerin düşünmesi lazım. Bu bir motivasyon tabi ki gençler için. O yüzden ecdadımızı tanımanın yöntemlerinden biri de o milli mücadele yılları. Aradan 3 sene geçmiş, 100 sene öncesinin olumsuz şartları işgal edilmiş bir ülke ve dolayısıyla buradan nasıl çıkıldı. Bunların hepsi çok önemli. Gençlerimizin bunları bilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından konferans slayt eşliğinde devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA