Mustafa Kemal mahallesi beton asfaltına kavuşuyor
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Mustafa Kemal mahallesi beton asfaltına kavuşuyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), kentte ulaşım kalitesini ve güvenliğini arttırmak doğrultusunda gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

24.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:15
Mustafa Kemal mahallesi beton asfaltına kavuşuyor

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından uzun ömürlü ve dayanıklı beton asfalt serim çalışmalarına başladı.

Mahallenin ulaşım problemlerini kısa zamanda çözen ekipler, geniş tarım alanlarının bulunduğu yerlerde ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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