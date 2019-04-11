Mustafa Kemal İlkokulundan Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Samsun'un Bafra ilçesinde, Mustafa Kemal İlkokulunca, İlkokullar Arası Ödüllü Kitap Okuma Yarışması düzenlendi.

Samsun için Okuma Vakti projesine destek vermek ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla organize edilen yarışma, 27 ilkokuldan 900 öğrencinin katılımıyla başladı.



Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Çalık, yaptığı açıklamada, yarışmada öğrencilerin komisyonları tarafından seçilen 3 kitap hakkında sınav yapılacağını söyledi.

Projeye katılan 27 okul arasında köy ve merkezdeki okulların bulunduğunu belirten Çalık, "Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye bisiklet, üçüncüye de tablet vereceğiz. Amacımız Bafra'da eğitim gören öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını artırmak ve Samsun için Okuma Vakti projesine destek vermek." dedi.



Yarışmanın başlaması dolayısıyla düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Ertürk ile öğretmenler, öğrenciler veliler katıldı.

Kaynak: AA