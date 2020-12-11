Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı
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Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:03
Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsüne yenik düşen Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüsüne yenik düşen Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, bugün saat 14.00'te Kıranköy Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Kulübü Derneği üyeleri, Futbol Akademi teknik heyeti, Takım Kaptanı Caner Arıcı ve Veli Çetin, Basketbol Şube yönetimi, teknik heyet, basketbolcular, taraftarlar ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı
Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı
Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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