Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? Nereli? Kaç yaşında vefat etti?

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ikinci başkanı Mustafa Kemal Erkanat vefat etti. Peki Mustafa Kemal Erkanat kimdir, nereli? Neden vefat etti? Hastalığı nedir? Tüm detaylar haberimizde...

Samsunspor'un 2. başkanı Mustafa Kemal Erkanat vefat etti. Peki Mustafa Kemal Erkanat neden vefat etti, hastalığı ne, doğum tarihi kaç, nereli?

MUSTAFA KEMAL ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Halen YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ERKANAT NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi görmekte olan Yılport Samsunspor'un 2. başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.