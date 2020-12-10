Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? Nereli? Kaç yaşında vefat etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? Nereli? Kaç yaşında vefat etti?

10.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:19
Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? Nereli? Kaç yaşında vefat etti?

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ikinci başkanı Mustafa Kemal Erkanat vefat etti. Peki Mustafa Kemal Erkanat kimdir, nereli? Neden vefat etti? Hastalığı nedir? Tüm detaylar haberimizde...

Samsunspor'un 2. başkanı Mustafa Kemal Erkanat vefat etti. Peki Mustafa Kemal Erkanat neden vefat etti, hastalığı ne, doğum tarihi kaç, nereli?

MUSTAFA KEMAL ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Halen YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ERKANAT NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi görmekte olan Yılport Samsunspor'un 2. başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

İlgili Haberler

Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz kaç yaşında, nereli? Kemal Özkiraz hayatı ve biyografisi!
Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz kaç yaşında, nereli? Kemal Özkiraz hayatı ve biyografisi!
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi! Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli?
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi! Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli?
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi! Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi! Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Kemal Erkanat kimdir? Mustafa Kemal Erkanat neden öldü? Nereli? Kaç yaşında vefat etti? - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:27:22. #1.14#
title