Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Avustralya'da anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Avustralya'da anıldı

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Avustralya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği başkentteki Atatürk Anıtı'nda, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları binalarında, Brisbane Fahri Konsolosluğu da Gelibolu Atatürk Anıtı'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri düzenledi.

Törenlere, Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Brisbane Fahri Başkonsolosu Turgut Manlı, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen törenlerde, konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerde anıtlara çelenk konuldu, gönderdeki Türk bayrakları çekildi.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

 İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?' sorusuna yanıt

İlber Ortaylı'dan "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna yanıt

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title