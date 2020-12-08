"Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel açıldı
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"Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel açıldı

08.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:48

Bilecik'te çarşı merkezine yapılan ve yüzde 90'lık alanı tamamlanan Atatürk Parkı içinde bulunan "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel, Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından açıldı.

Bilecik'te çarşı merkezine yapılan ve yüzde 90'lık alanı tamamlanan Atatürk Parkı içinde bulunan "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel, Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından açıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mimari projesi Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve 7'den 70'e her kesimden vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebileceği, birçok etkinlik alanının bulunacağı Atatürk Parkı'nın içinde bulunan "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından açıldı. Özgün mimari yapısı ile şehir merkezinin canlılık kazanacağı projede 6 adet girişin yer alacak ve yeme içme alanları yer alacak Atatürk Parkı'nın yüzde 80'i yeşil alan olarak hazırlandı.

Atatürk Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şahin, parkın içinde bulunan "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykelin açılışını yaptı. Salgın nedeniyle, cafe ve yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını söyleyen Başkan Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti. - BİLECİK

'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' isimli heykel açıldı
'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' isimli heykel açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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