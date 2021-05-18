Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Bandırma Vapuru sanal müzeye dönüştürüldü
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Bandırma Vapuru sanal müzeye dönüştürüldü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Bandırma Vapuru sanal müzeye dönüştürüldü
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Sabancı Vakfı tarafından Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştırarak Milli Mücadele'nin başlatılmasında önemli bir görev üstlenen Bandırma Vapuru sanal müze haline getirildi.

Sabancı Vakfı tarafından Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştırarak Milli Mücadele'nin başlatılmasında önemli bir görev üstlenen Bandırma Vapuru sanal müze haline getirildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin internet sitelerinde ziyarete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "19 Mayıs, bir ulusun kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı bu mücadelenin en önemli sembollerinden biri ise hiç kuşkusuz Bandırma Vapuru. Biz de Sabancı Vakfı olarak 2005 yılında müze haline getirilen bu tarihi simgeyi başta gençler olmak üzere herkesin evine getirme hayali ile yola çıktık. Bandırma Vapuru Sanal Müzesi'ni Samsun'a çıkışın 102. yılında Türkiye'ye armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, pandemi nedeniyle bu özel günü özlenen kalabalıklarla kutlayamadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu durum bu özel günü coşku, minnet ve birliktelik duygularıyla kutlamamıza engel değil. Bu özel günde gençlerin milli mücadelede çok önemli bir yeri olan Bandırma Vapuru'nu evlerinden gezebilmeleri ve bu bayramın coşkusunu yaşayabilmelerini sağlamak adına bu sanal müzeyi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk'ün büyük bir güvenle Cumhuriyet'i emanet ettiği gençliğe bizim de inancımız sonsuz. Onların gücü, zekası, çalışma azmi ve yaratıcılığı bizi ülkemizin geleceği için her zaman umutlandırıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum."

Müze hakkında

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi "www.sabancivakfi.org" ve "www.samsun.bel.tr" adreslerinden gezilebiliyor.

Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi olmak üzere iki alandan oluşuyor.

Müzede, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda aynı zamanda Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerin de sergilendiği müzede ayrıca yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler de izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katip'i temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Bandırma Vapuru sanal müzeye dönüştürüldü - Haberler
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