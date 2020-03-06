Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta ve Burdur'a gelişinin 90. yıl dönümü

06.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:02

Isparta ve Burdur'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90. yıl dönümü dolayıysa yürüyüş ve tören düzenlendi.

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan kotej yürüyüşü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve protokol üyelerinin valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, her daim halkın içinde olmaya, vatandaşların düşünce ve fikirlerini öğrenmeye önem verdiğini söyledi.

Burdur

Burdur Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye adına çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Burdur Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelenin varlık mücadelesi olduğunu belirten Şıldak, milli mücadelenin birlik ve dayanışmanın en üst seviyede cereyan ettiği bir gün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA