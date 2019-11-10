Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu. Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

10.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:14
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Cumhuriyeti'nin kurucusu , 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu.


Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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