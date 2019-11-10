Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu.
10.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:03
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu. Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk