Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu.

10.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:03

Cumhuriyeti'nin kurucusu , 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu. Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk
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