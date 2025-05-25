ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Mustafa Kemal Atatürk'e "Kemal" adını veren, Atatürk'ün matematik öğretmeninin adı hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E "KEMAL" ADINI VEREN, ATATÜRK'ÜN MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN ADI HANGİSİDİR?

A: Mehmet

B: Kemal

C: Ali Rıza

D: Mustafa

Cevap: D