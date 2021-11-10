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Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) anma töreni gerçekleştirildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) anma töreni gerçekleştirildi.

Üniversitedeki Dumlupınar Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Hasan Göçmez'in anıta çelenk sunması ile başlayan tören, saat 09.05'te yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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