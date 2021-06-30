Son dakika haber | "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor
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Son dakika haber | "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

- "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

BAKÜ - Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü'de başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi.

30 Haziran'a kadar sürecek ortak tatbikatta 600 askeri personel, 40 tank ve diğer zırhlı araç, 20 topçu bataryası ve havan topu, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50'ye yakın askeri araç yer alıyor.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı 30 Haziran'da sona erecek.

Son dakika haber | 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Son dakika haber | 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Son dakika haber | 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Son dakika haber | 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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