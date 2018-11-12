Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri ve Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Eski Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 Yerel Seçimlerinde Selçuklu Belediye Başkanlığına aday olmak üzere bakanlıktaki görevinden istifa etti.

İstifasının ardından Ankara'dan Konya'ya gelen Mustafa Kavuş, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığına aday adaylığı dilekçesini sundu. Kavuş, daha sonra konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, AK Parti'ye, 2001 yılında Gençlik Kollarında Kurucu Teşkilat Başkanı sıfatıyla bir nefer olarak katıldığını, sonrasında ise İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettiğini hatırlattı. Bürokrasi hayatı boyunca görevi gereği sadece Selçuklu'nun değil, Konya'nın bütün ilçelerini yakından tanıma, sorunlarını tespit etme ve çözüm üretilmesine katkı sunma imkanı bulduğunu kaydeden Kavuş, "Şükürler olsun ki Yüce Allah, hayatımızın son döneminde Ankara'da çalışma fırsatını da bizlere nasip etti. Şimdi de AK Parti'mizin bir neferi, bu şehrin bir evladı olarak, kökleri sarsılmaz tarihimizden ve geçmişten aldığımız güçle Selçuklu'muzu ileriye taşıma arzusundayız. Bugüne kadar yapılan sayısız güzel hizmete yenilerini eklemek, hizmet duvarına yeni taşlar ilave etmek niyetiyle yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri halinde; partimizin yetkili organları ve teşkilatlarımızın desteği ile Selçuklu'yu bölgesinin gıptayla bakılan ilçesi yapmayı hedefliyoruz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olur" dedi. - KONYA