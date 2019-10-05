05.10.2019 23:26

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile sahasında berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Geçmiş maçlarda da iyi oynuyorduk ama bir türlü kazanamıyorduk. Bugün de aynı şekilde ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü golü atamadık. Oynadıkları yürekli oyundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir takımız. İyi bir oyuncu grubumuz var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Hakem arkadaşımızı kutluyorum. Galatasaray'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Milli maç arasını iyi değerlendirip Antalyaspor maçı ile beraber 3 puan ile tanışma zamanı geldi diye düşünüyorum. Galatasaray'a karşı nasıl oynanacağını gösterdik. Hücuma çıkarken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.



"Beni bu göreve beni Murat Cavcav getirdi görevden Murat Cavcav alır"



Kendisini Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'dan başkasının gönderemeyeceğini vurgulayan Kaplan, "Ülkemizde sosyal medyada ne yazık ki herkes teknik direktör. Herkes görüşlerini ve fikirlerini söylüyor. Ama bazı şeylerde sabırlı olmak lazım. Örnek Abdullah Avcı'nın ve Ünal Karaman'ın bu ülkede yaptıkları ortada. Onlar bile eleştiriliyor. Mustafa Kaplan'ın arkasında bir güç yok. Mustafa Kaplan buralara tırnakları ile kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim bir emek var. Ben bu emeği kimseye yedirmem. Beni bu göreve beni Murat Cavcav getirdi görevden Murat Cavcav alır. İki başlılık olmaz bir ortamda. Gençlerbirliği bugün süper top oynuyor diğer taraftan taraftarımız istifa diye bağırıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Nereye varacağız ki biz bunlarla. Beşiktaş'ında 5 puanı var. Gençlerbirliği bugün 1 puan aldığı takım Salı günü Şampiyonlar Ligi maçında PSG bu kadar pozisyona girmedi. Demek ki biz iyi bir takımız. Sabretmemiz lazım. Geçen sezon öldü bitti denilen Ankaragücü'nü taraftarı ve yönetimi beraber ligde tuttuk. Burada Murat Cavcav öl desin ölürüm. Başkası beni bağlamaz" diyerek basın toplantısını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA