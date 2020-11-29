Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum"
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Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum"

29.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:53

- Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda kötü bir oyun oynadıklarını söyleyerek, ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

- Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum"

İSTANBUL - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda kötü bir oyun oynadıklarını söyleyerek, ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaplan, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen farklı bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "1. devre vasat oyunumuz vardı. Bize yakışmayan iki gol yedik. Oyuncumuzun pozisyon hatasından gol yedik. Ofsayt yoktu gol doğru karar. İlk yarı oyun olarak rakibimize oynama imkanı verdik. Bundan dolayı 2-0 ile kapattık. İkinci yarı bazı oyuncuların yerini değiştirerek daha üretken olduk, pozisyon ürettik ancak bir türlü golü bulamadık. Golü bulsak belki de buradan puanla dönecektik. Biraz becerisizlik oldu. 2. yarıda oynanan oyundan memnunum. Ürettiğimiz pozisyonlar takım bloğunu iyi yaptık ama golü bulamadık. Puansız dönüyoruz. İnşallah eksik oyuncular döndükten sonra farklı bir Gençlerbirliği görürüz. Hakem iyi maç yönetti. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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Mustafa Kaplan: 'İkinci yarı oynanan oyundan memnunum'
Mustafa Kaplan: 'İkinci yarı oynanan oyundan memnunum'
Mustafa Kaplan: 'İkinci yarı oynanan oyundan memnunum'
Mustafa Kaplan: 'İkinci yarı oynanan oyundan memnunum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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