03.10.2019 18:27

Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 2 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Galatasaray maçında dönüş yapmak istiyoruz" dedi.



Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"6 maçta 2 puan bize yakışmıyor"



Camiayı 3 puan alarak mutlu etmek istediklerini vurgulayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Rakibimiz bu hafta Galatasaray. Ama biz hep söylüyoruz rakip kim olursa olsun ortada bir 3 puan var. Onlar da, biz de favori olarak gözüküyoruz. Kendi evimizde oynayacağız. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. 6 maçta 2 puan bize yakışmıyor. Bizim artık bir yerde bir final yapmamız lazım, umarım o da bu maç olur. Hem camiamızın hem taraftarımızın hem de yönetimimizin, alacağımız 3 puan ile yüzlerini güldürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Takım olarak maça hazırız"



Galatasaray maçı öncesi Sadio Diallo dışında eksikleri bulunmadığını söyleyen Kaplan, "Futbolcularımızın geldiği ülkeler belli. Ne panik, ne stres, ne de bir baskı var. Kendimizi tamamen Galatasaray maçına odaklandık. Onlar da ülkemizin önemli takımlarından birisi, saygı duyuyoruz. Gençlerbirliği olarak öncelikle kendi işimize bakıyoruz. Oyuncularımız ile yaptığımız toplantıda bunu konuştuk. Ayağa kalkmamız lazım. Umarım o da Galatasaray maçı olur. Galatasaray maçı öncesi Sadio Diallo dışında hiçbir eksiğimiz yok. Tüm takım olarak maça hazırız" dedi.



"Adam adama savunmalarda sıkıntılar yaşadığımızı gördük"



Gençlerbirliği olarak ayağa kalkmak istediklerini dile getiren Kaplan, "Rize maçında 10, Gazişehir maçında 9 kişi kaldık. O iki maçta da iyi oynamıştık. Daha sonra Başakşehir ile içeride oynadığımız maçta 90. dakikaya kadar öndeydik. Orada olan bir penaltı ister istemez takımımızı geriye attı. Arkasından 2. golün gelmesi bizi üzdü. Bizim orada 1-0'ı korumak için yaptığımız hamleler vardı. Sonucunda mağlup olduk. Trabzonspor maçında iyi oynadık, iyi puan aldık. Alanyaspor maçında öne geçtik, bir duran toptan gol yedik. Bugün takımımıza yediğimiz ve attığımız golleri tekrar izlettik. Adam adama savunmalarda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Galatasaray maçında dönüş yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın gücünü de biliyoruz. Gençlerbirliği olarak ayağa kalkmamız lazım" diye konuştu.



"Taraftar tepki vermekte haklı"



MKE Ankaragücü maçı sonrası taraftarın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarımız haklıdır. Biz onları üzdük. 6 maçta kesinlikle böyle bir puan beklemiyorduk. Yaptığımız hesaplara göre 6 maçta 10 puan bekliyorduk. İstenilenler gerçekleşmeyince taraftarın hem takıma hep bize tepki vermekte haklılar. Galatasaray maçında her şeyi geride bırakıp, yeni bir sayfa açarak takıma 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Futbol bu, her türlü skor var. Gençlerbirliği geçmişte Galatasaray'ı yenmiştir. Evinde de dışarıda da yendi. Futbolcularıma inanıyorum, güveniyorum. Taraftarlar da bize destek olsunlar. 90 dakika boyunca arkamızda itici bir güç olarak görmek istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA