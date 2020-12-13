Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: "Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz"
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Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: "Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz"

13.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:48

Son dakika haberine göre - Mustafa Kaplan: "Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1-0 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Bıçak sırtı gibi bir maçtı kazandığımız için de mutluyuz" dedi.

- Mustafa Kaplan: "Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz"

ERZURUM - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1-0 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Bıçak sırtı gibi bir maçtı kazandığımız için de mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor - Gençlerbirliği mücadelesi 1-0 Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle sona erdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Kaplan, "Kazandığımız içim mutluyuz. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından düdüğün son dakikasına kadar sahada iş disiplinimizden hiç kopmadan mücadele ettik ve attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çok iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosunu ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman her iki takımda oyun oynamak istedi, kazanmak istedi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bıçak sırtı gibi bir maçtı kazandığımız için de mutluyuz. Başkanımızın bize çok büyük destekleri var bu maç ona bir armağanımız olsun. Gençlerbirliği olarak hem genç oyuncularımızla hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi bir Gençlerbirliği yapmak istiyoruz. Önümüzde ki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazanmıştık, özgüvenimiz arttı, bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı. İşin içerisine genç oyuncularımızı da katarak Gençlerbirliği çıtasını iyice yükseltmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: 'Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz'
Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: 'Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz'
Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: 'Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz'
Son dakika haberi | Mustafa Kaplan: 'Bıçak sırtı gibi bir maçtı, kazandığımız için de mutluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

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