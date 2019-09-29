Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"

- Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"ANKARA - MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Atamayana atarlar" dedi.

29.09.2019 19:59
Mustafa Kaplan:

- Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"

ANKARA - MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Atamayana atarlar" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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