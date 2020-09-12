Mustafa Kapı resmen Lille'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan ayrılan 18 yaşındaki Mustafa Kapı'yı renklerine bağladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan ayrılan 18 yaşındaki Mustafa Kapı'yı renklerine bağladı. Bu transferle Lille'de forma giyen Türk oyuncu sayısı 4 oldu.

Ligue 1'de mücadele eden Lille, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşılan orta saha için 5 dilde "Hoş geldin" mesajı yayımlanarak, "Kuşağının en iyi potansiyeline sahip isimleri arasında olan ve gelecek vadeden genç oyuncu artık Lille'de" ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, bu sezon Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan milli golcü Burak Yılmaz da, kulübün sosyal medya hesabında yer alan videosunda, "Mustafa, 'hoş geldin' kardeşim. Burada olduğun, buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olacak" diye genç oyuncuya seslendi.Mustafa Kapı'nın transferiyle Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransız ekibinde forma giyen Türk oyuncu sayısı 4 oldu.

Kaynak: DHA