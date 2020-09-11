Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç yaşında, hangi takımda? Mustafa Kapı nereli? Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı, Denizli'de doğdu. Fransa'ya Lille takımına transfer olan genç oyuncu, Galatasaray'ın altyapısında yetişti. Türkiye takımının farklı yaş gruplarında da sahada yerini aldı. Mustafa Kapı boyu ve diğer detaylar haberimizde.

Mustafa Kapı, 2002 yılında doğdu ve küçük yaşlardan itibaren sporla içi içe oldu. Orta saha oyuncusu Kapı, Türkiye takımıyla da 49 maça çıakrak 3 gol yakaladı. Mustafa Kapı kariyeri...

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Kapı, 8 Ağustos 2002 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Orta Saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu, Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına 23 Aralık 2018 tarihinde Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada çıktı. Bu maçta henüz 16 yıl 4 ay 15 günlük olan Mustafa Kapı, Galatasaray'ın bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu. Daha sonra, kulübüyle sözleşme yenilemeyen Kapı, 17 Şubat 2020'de kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2019-20 sezonunda biten Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı. Resmî imza, Kapı 18 yaşına bastıktan sonra -8 Ağustos 2020'den sonra- atıldı. Türkiye ile çeşitli yaş gruplarında toplam 49 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Mustafa Kapı 1.75 boyundadır.