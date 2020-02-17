Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
Galatasaray'ın genç futbolcusu Mustafa Kapı sık sık spor gündemine geliyor. Performansı ve başarılı kariyeri ile dikkat çeken Mustafa Kapı son olarak Galatasaray'da kadro dışı kalması ile gündeme geldi. Peki, Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? İşte, Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Kapı, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray2da kadro dışı kalan genç futbolcu bu gelişme sonrası spor medyasında gündem oldu. Peki, Mustafa Kapı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Kapı hayatı ve biyografisi!
MUSTAFA KAPI KİMDİR?
Doğum tarihi: 8 Ağustos 2002
Kaç yaşında: 17 yaşında
Nereli: Denizli
Şu andaki takımı: Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Orta saha)
MUSTAFA KAPI KARİYERİ
Mustafa Kapı Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. İlk Süper Lig maçına 23 Aralık 2018 tarihinde Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada çıkmıştır. Bu maçta henüz 16 yaşında olan Mustafa Kapı, Galatasaray'ın bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.
13/14 - Denizlispor Alt/ Galatasaray Alt
16/17 - Galatasaray U16
17/18 - Galatasaray U17
18/19 - Galatasaray U19
MUSTAFA KAPI PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 22 maç, 1 gol, 6 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 13 maç, 2 gol, 2 sarı kart
MUSTAFA KAPI BAŞARILARI
2 Türkiye Şampiyonluğu
1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu