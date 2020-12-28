Mustafa Kandıralı kimdir? Mustafa Kandıralı hayatı ve biyografisi
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Mustafa Kandıralı kimdir? Mustafa Kandıralı hayatı ve biyografisi

28.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:31
Mustafa Kandıralı kimdir? Mustafa Kandıralı hayatı ve biyografisi

1,5 yıldır kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Mustafa Kandıralı kimdir? İşte, Mustafa Kandıralı hayatı ve biyografisi!

Ani ölümüyle herkesi hüzne boğan Mustafa Kandıralı'nın torunu Güneş Aybek,yaptığı açıklamada, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Aybek, sanatçının tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi. Mustafa Kandıralı kimdir

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1930

Yaşı: 90 yaşında

Nereli: Kandıra

1930 yılında İzmit'in Kandıra ilçesinde doğdu. On üç yaşında Kandıra'daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul'a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20'den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT'deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi yeğeni Türkan Kandıralıdır. 27 Aralık 2020 günü tedavi gördüğü Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.

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