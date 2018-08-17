Mustafa Kalaycı'dan Kurban Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği dönemler olduğunu hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yayımladığı mesajında, son günlerde dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı girişimine de değindi. Türk milletinin birlik ve beraberlikle her türlü saldırının üstesinden geleceğini kaydeden Kalaycı, "Dini ve milli bayramlarımız bizleri bir araya getirmekte, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmektedir. 15 Temmuz'da canını ortaya koyup şehitler vererek darbeye izin vermeyen milletimiz, bu saldırının devamı niteliğinde bu kez ekonomik bir saldırıya maruz kalmıştır. Dolar kuru üzerinden ABD kaynaklı bu saldırıda normal şartlarda hiçbir iktisatçının açıklamayacağı oranda kur yükseltilmiş, milli huzur ve beraberliğimiz bozulmak istenmiştir. Şaibeli bir Papaz'ın ev hapsi bahane edilerek iki ülke ilişkileri koparılmak istenirken, ekonomik saldırı ile Türkiye'ye diz çöktürülmeye çalışılmıştır. Tehlikenin farkına varan Türk halkı dövizlerini bozdurarak tepkisini göstermiş, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatıyla da partimizin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi talimatı verilmiştir. Bu süreçte yaşadıkları ülkelerde döviz bürolarına giderek Türk Lirası alanlar bizleri yalnız bırakmamıştır. Alınan bazı ekonomik önlemlerle de dolar kuru aşağıya çekilmeye başlanmıştır. Uçakla, tankla, silahla bu millete diz çöktüremeyenler unutmamalıdır ki, ekonomik saldırılarıyla da emellerine ulaşamayacaktır. Türk milleti kuvvetli imanı, vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içerisinde her saldırıyı önleyecek güce sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk-İslam dünyasının Kurban Bayramını tebrik ediyor, kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarımızın ibadetlerinin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum. Küslük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılıp Kurban Bayramında herkesin kardeşçe birbirine sarılarak bayramlaştığı, büyüklerin ellerinin öpüldüğü, kimsesizlerin unutulmadığı huzur içerisinde bir bayram diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi. - KONYA