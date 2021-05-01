Mustafa İzgi: "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık"
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Mustafa İzgi: "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık"

İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Haberler | Spor

- Mustafa İzgi: "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık" Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi, Adanaspor galibiyetinin ardından, "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla bu maçı aldık" dedi.

- Mustafa İzgi: "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık"

BALIKESİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi, Adanaspor galibiyetinin ardından, "Altyapıdan yetişen oyuncularımızla bu maçı aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, evinde Adanaspor'u 3-2 yendi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. İzgi, "Böyle maçlar zor maçlar, hedefi kalmamış mücadele edeceği unsur kalmamış takımları bu maçlara motive etmek çok kolay değil. Özellikle ilk yarıyı iyi oynadık. Duran toptan konsantrasyon eksikliğinden pozisyon verdik. İkinci yarı rakip takım daha iyi başladı. Bir gol atarak dengeyi bulduk ve oyuncu arkadaşların gayretiyle maçı 3-2 kazandık. Maçı kazanmaktan çok beni mutlu eden altyapı oyuncuları ile kazanmak beni daha da çok mutlu etti. Benim gibi altyapıdan çıkıp ellerinden gelen her şeyi verdiler. Sonuç olarak iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Mustafa İzgi: 'Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık'
Mustafa İzgi: 'Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık'
Mustafa İzgi: 'Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık'
Mustafa İzgi: 'Altyapıdan yetişen oyuncularımızla maçı aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ

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