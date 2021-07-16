Mustafa Işık: "Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Işık: "Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir"

Mustafa Işık: 'Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak andığımız 15 Temmuz'da destan yazan milletimizin birliktelik ruhunun coşkusu Gürsu'da da düzenlenen etkinliklerle yaşandı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak andığımız 15 Temmuz'da destan yazan milletimizin birliktelik ruhunun coşkusu Gürsu'da da düzenlenen etkinliklerle yaşandı.

Gürsu'nun merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen15 Temmuz bayrak yürüyüşünün ardından Gürsu Kent Meydanı'nda akşam devam eden program kapsamında;Kuran-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi, kahramanlık türküleri ve şiir dinletisi, belgesel sunumu ve demokrasi nöbetinin ardından, gece 00: 13'te hoparlörlerden sela ve dua okundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Biz birlik oldukça, yarınlarımız, kalplerimizdeki bağımsızlık ışığıyla hep aydınlık olacak. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığına, birliğine göz diken hain güçler bilsin ki, vatan toprağımıza sahip çıkmak ve millet olarak birlik olmada hissettiğimiz güç ilelebet artarak devam edecektir. Devletimizin bütünlüğüne kast eden şer güçlerin, tarihe kara bir leke olarak geçen girişimlerini, millet olarak göstermiş olduğumuz birliktelik ruhu ve ülkemize sahip çıkma inancıyla yendik. Tarihine sahip çıkan nesillerle ilelebet payidar olacak bu vatanı emanet alacak gençlerimizin, 15 Temmuz'u unutmadan, milletimizin birliktelik ruhunu özümseyerek yol almalarına katkı sağlamak istedik. 15 Temmuz şehitlerimiz, tarihimize kazınan destanları, kalplerimizdeki varlıkları ve onlar adına filizlenen fidanlarla hep yaşayacak" dedi.

"O gece, canlarını ortaya koyarak ülkemize sahip çıkan ve şehit olan vatansever kardeşlerimizi, bedenlerini hainlerin saldırılarına siper ederek, ömürleri boyunca gururla taşıyacakları gazilik unvanını alan gazilerimizi saygı ve minnetle andık" diyen Başkan Işık,"Milletimizin, atalarımızdan devraldığı kadim duygularla geleceğe taşıyacağı bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetemeyecektir. Millet olarak, ülkemizin aydınlık yarınlarına el ele, omuz omuza, barış, huzur ve güvenle yürümemize kimse engel olamayacaktır. 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü ilelebet bu duygularla yaşayacağız" dedi.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında; Şehitlik ziyareti, Gürsu Spor Fabrikası bahçesinde, şehitler anısına fidan dikimi,15 Temmuz hain darbe girişiminin öğrencilerin gözünden anlatıldığı resim, şiir, kompozisyon sergisi gerçekleştirildi. - BURSA

Mustafa Işık: 'Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir'
Mustafa Işık: 'Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına...
Erdoğan: "(15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına...
Erdoğan: '15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi.
Erdoğan: "15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi.
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Işık: "Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 17:02:55. #1.15#

title