Mustafa Helvacıoğlu'ndan Yeni Mahalle'de Basın Toplantısı

23.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:17

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Yeni Mahalle'de basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İmar İşleri Müdürü Erdi Kılıç ile Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ile birlikte saat 10.30 sıralarında basın mensupları ile buluşan Helvacıoğlu, şu konulara değindi." Bugün Yeni Keşan, Yeni Mahalle bölgesindeyiz. Bugün iki müdürümüz ile yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Bugün sokakta basın mensuplarımız ile buluştuk. İlk gündemimiz kaldırımlar, çünkü asfaltyapılamayan bir sezondayız. Kunduracılar Çarşısı'nın altyapı çalışmaları devam ediyor. Kaldırım çalışmalrına devam ediyoruz. Havaların iyi olması halinde 9 kilometre kaldırım yapacağız. Keşan'da kaldırımlar ve yollar en önemli sorun. Biz de kaldırım ve yol sorunlarının az konuşulacağı bir 2020 yılını hedefliyoruz. Yollardan vatandaşlar memnun, minibüsçüler memnun. Kunduracılar Çarşısı'nı havaların iyi gitmesi durumunda 23 Nisan'da açmayı hedefliyoruz. Kunduracılar Çarşısı'nı da çok güzel bir çarşı yapacağız. Uğur Mumcu Caddesi ile ilgili de projeler hazırlandı. Kunduracılar Çarşısı'nın devam aynı ruhla aynı taş yapısı ile aynı estetik yapısı ile olacak ve orada da çalışmalara Nisan ayında başlamayı hedefliyoruz. Yaz boyunca orası da tamamlanacak. Daha sonra Tekel Meydanı'nda Aziz Atatürk'ün heykelinin bulunduğu Tekel Meydanı'nı düzenlemeye başlayacağız. Keşan yenileniyor, Keşan güncelleniyor. Keşan hakikaten Keşan'da yaşayan herkesin hakettiği bir konuma geliyor. Küçük işler ama vatandaşı da mutlu ediyor. Anketlerimizde de memnuniyet var gördüğünüz gibi. Memnuniyet Anketi'nde % 80 memnuniyet var. Bir şehirde, bir ilçede ve bir köyde %80 memnuniyet var ise işler yolunda demektir. Bu da bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kurumlarla ortak olarak çalışıyoruz. Bugün başka bir iş daha yapıyoruz. TREDAŞ'A 2021 ile2025 arası büyüyen Keşan'ın planlarını veriyoruz. İzzetiye'de imar yapısı değişti, İstasyon Mahallesi'nde imar yapısı değişti, Organize Sanayi Bölgesi geliyor. Zirve Konutları'nın arkasındaki bölge imara açılacak. OSB geldiği için şehir büyüyecek. O nedenle bugünden planlarımızı gerekli kurumlara iletiyoruz ki onlarda çalışmalarını ona göre planlasınlar. 5 yıl içinde Keşan'ın büyümesi söz konusu. Göreve geldiğimizin üzerinden 10 ay 12 gün geçti. Ciddi bir çalışma içindeyiz, daha da iyi şeyler olacağını belirtiyorum. Herkesin gönlü rahat olsun, gayretle çalışıyoruz ama bu gayretin içinde ben en çok personelime teşekkür ediyorum, meclisime teşekkür ediyorum. Halkımızın sabrına ve güvenine teşekkür ediyorum. Keşan'daki doğalgaz oranı da % 60 oldu. Tüm Trakya'da 3 sene içerisinde bazı yerlerde hala % 50'lerde. Doğalgaza en hızlı geçiş yapan yerlerden biri olduk. Çünkü hava kirliliğine tahammülümüz yok. " dedi.

Erdi Kılıç , "Yeni Mahalle'de çalışıyoruz. Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'nin kaldırımlarını yeniledi. Doktor Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nde olmak üzere 9 kilometrenin 3'te birini tamamladık. 3 kilometre kaldırım tamamlandı. Su İşleri Müdürlüğü'müz Kunduracılar Çarşısı'nda çalışıyor. Projenin % 70'i tamamlandı. 31 Ocak'ta 2.etap ihalemizi yapacağız. Kunduracılar Çarşısı'nda su, su atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri de gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kazı çalışmaları da yapıyoruz. Kurumlarla ortak olarak çalışıyoruz.

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman'da Keşan'ın hava kirliliği ile ilgili basın mensuplarından gelen soruyu şöyle cevaplandırdı. "Keşan'da 8 yerli 9 yabancı firmasının kömür dağıtımı ile ilgili yetkisi var. Keşan'a giriş yapacak kömürler önce hal binasında oluşturduğumuz kömür denetim noktasına girerek orada onay aldıktan sonra Keşan'a giriyor. 2 ekibimiz bütün Keşan'daki kömür yakılan kazan dairelerini kontrol ediyor. Şu ana kadar 110 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sırasında 8 kömür firmasından örnekler aldık. Bu 8 firmadan 2'si için olumsuz rapor geldi. Bununla ilgili yasal işlemlere başladık. 2 yakıcı hakkında yasal işlem yaptık, tutanak tanzim ettik. Havanın inversiyon dönemlerinde maalesef hava kirliliğine engel olamıyoruz. İnversiyon yeryüzüne yakın olan havanın yukarıdaki havanın daha soğuk olması durumunda hava kütlesi yukarı hareket edeceğine aşağı hareket etmesiyle hava kirliliğinin yoğunlaşmasına neden oluyor. Buna da inversiyon adı veriliyor. Bu inversiyon dönemleri de bizim bölgemizde maalesef çok sık yaşanıyor. Tabi doğalgaza geçişin hızlanması düşüşe neden oluyor 2019 Aralık ayında yaptığımız ölçümlerde kükürt dioksit oranlarında önemli bir düşüş var. 2015 yılında kükürt dioksit oranı 1188 iken 2019'un aynı döneminde 132'ye kadar düştü. Bu oranlar 2015 ve 2019'un Aralık ayı ortalamasıdır. Özel ve kamu gözetmeksizin, hatta Keşan Belediyesi'nin eski binasındaki kömürleri de denetledik. Mahalli Çevre Kurulu kararı ile doğalgaza geçişle ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bununla ilgili İl Çevre Müdürlüğü'müz ile görüştük. Bu konu netleştiğinde kamuoyunu ayrıca bilgilendireceğiz.

Helvacıoğlu, kamuya gelen kömürlerin denetlenmediği ile ilgili şikayetlerinde olduğunun söylendiğini belirterek "Zehirlenmenin bedeli çok ağır, onu söyleyeyim. Kamuya verilen kömürleri de kömür veren firmaları da özel şirketleri de denetliyoruz. Zehirlenmeden nasıl taviz verirsin. Bunun ne siyasi tavizi ne de idare tavizi olamaz. Kömür gelmişse hepsini denetliyoruz. Belediye olarak 110 noktaya denetime gittik. 2 kaloriferciye 2 de firmaya cezalar kesildi. Büyük derdimiz inversiyon. Kaçak kömür gören bütün vatandaşlarımızın şikayet etmesini istiyorum. Biz de kimin olursa olsun gerekeni yapalım. Kömür konusunda hassasiyetimiz var, burada ne çocuklarımızınzehirlenmesine neden olacağız. Ne taviz vereceğiz ne de yaşlılarımızın Keşan'ın kaliteli havaya kavuşması için çaba sarf ediyoruz. 10 projemiz devam ediyor. Pazaryeri projemiz devam ediyor. 10 tane temalı park projelerimiz devam ediyor. İzzetiye'nin imarı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 26 Ocak 2020 Pazar günü öğrencilerimiz için Karne Eğlencesi düzenleyeceğiz. Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te sabahta İzzeti İkram Pazarını kuracağız. Bu eğlence için özel bir çalışma yaptık. Bu eğlenceye katılmak isteyen çocuklar konsere bedava gelemeyecek. Ya bir oyuncak, ya bir kullanmadığı ve ya kendisine büyük veya küçük gelen giysisini ya da okuduğu bir kitabı getirerek eğlenceye girecek. 3 parça olarak toplanacak bu eşyaları biz de ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Bu yardım toplamalarımızda bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Geçen gün Sosyal Hizmet Çadırımı'za gittim. Orada açıklama yapıyorum, toplama çadırımız Cumhuriyet Meydanı'nda kullanmadığınız eşyaları getirin diyorum. Bu konuda veren el alan el yorumları ve eleştirileri yapılıyor. Biz burada eşyaları topluyoruz. Vatandaşlar sonra kendileri gelip alıyorlar. Ben vereni alanı göstermiyorum. Bu bizim sosyal hizmetimiz. Pazartesi gününden bu yana 1500 parça eşya toplandı. Vatandaşımız bu konuya duyarlı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılan entrerasan yorumlarla bilgi kirliliği oluşuyor. Bugüne kadar bu işi başaramayanların çelmesi ile karşılaşıyoruz. Biz vatandaşımızın istekleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Helvacıoğlu, basından kendisine yöneltilen "Kömür denetimlerinde bu geçen yıl da çok konuşulmuştu. Sosyal Yardımlaşma'nın dağıttığı kömürler de denetleniyor mu? Sorusunu da "Evet hepsi denetleniyor. Okullardaki kömürlere ceza kestik.Kimden gelirse gelsin kömür sağlıksız ise ceza kesiyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Biz vatamdaşımızın zehirlenmesine engel olmak için çalışıyoruz."

Yine basının sorduğu Kunduracılar Çarşısı'nda çalışmaların Cumartesi günü esnafın bir talebi olduğu ve çalışmaların düzensiz yürüdüğü ile ilgili soruyu da Helvacıoğlu şöyle cevaplandırdı. "o esnafımızın takdiri, 1 haftalık bir çalışma kaldı. Bir tane esnaf söyler saygı duyarız ama ben orada düzensiz bir çalışma yapıldığına inanmıyorum. Zaten orada çalışanda ihaleyi alan firmadır."

Basın mensuplarının minibüslerle ilgili son durumun ne olduğum şeklindeki soruyu da cevaplandıran Helvacıoğlu, "Şehiriçi Minibüs Kooperatifi yöneticileri ile dün toplantı yaptık. Paşayişğit ve İzzetiyeli minibüsçülerle de toplantı yapacağız. Minibüsçülerimiz kendilerini yenilemek için çaba sarf ediyorlar. Minibüslerini yenilemek için gayret sarf ediyorlar. Eski araba kalmayacak. Yeni duraklar tespit edilecek. Yeni bir planlama yapıyoruz. 2 Şubat'taki genel kurulda güven tazeledikleri yönetimle bu işin çözümünü konuşacağız. Ama yaş konusunda tavizimiz yok. Minibüs konusunda onlara yenilemeleri için az bir süre tanıyacağız.2008'in altında araba olmayacak. Arkalarında sivil araba gezdiriyoruz. Ankette % 75 memnuniyetsizlik var. Minibüsçü arkadaşlarımız sorunları çözmek için bir uğraşa girdiler. Vatandaşlarımız minibüsçülerimizi değil minibüsleri şikayet etsinler. Bu konuda 153'ü arayabilirler. Bir süre önce kaza geçiren 67 yaşındaki minibüsçü ağbimize de geçmiş olsun. Sağlık sıhhat versin. Daha sonra da minibüsünü en hızlı şekilde yenilemesini isterim. Yönetmeliği kanunlar çerçevesinde yeniledik. Bundan önce belediyede yönetmelik çok uygulanmıyormuş. Şahsım görevde olduğu sürece Keşan kurallarla yönetilecek. Bunu açık ve net söylemek istiyorum. Keşan'ı kurallarla yöneteceğiz, vatandaşta kuralını bilecek, dolmuşçu da bilecek, yaya da bilecek, Helvacıoğlu da kuralını ve haddini bilecek. Herkes Keşan'da kurallar çerçevesinde yaşayacak.

Kaynak: Bültenler