Mustafa Helvacıoğlu, İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyelerini Müze Keşan'da misafir etti
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Mustafa Helvacıoğlu, İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyelerini Müze Keşan'da misafir etti

Mustafa Helvacıoğlu, İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyelerini Müze Keşan'da misafir etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 Ağustos 2021 Salı günü Edirne İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyeleri ile Müze Keşan'da bir araya geldi.

Saat 09.45 sıralarında Müze Keşan'a gelen İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyeleri Halil Bayazıt, İsmail Keleş, Sezgin Gündoğdu, Erdinç Can ve Erdoğan Gümülcineli, Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindeki, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile Müze Sorumlusu Arkeolog Aslı Avcı tarafından karşılandı.

Helvacıoğlu, İl Genel Meclisi Üyelerine, kent müzesi projesi hakkında bilgilendirirken, Keşan'ın hafızası olarak Keşanlılara hizmet sunacağını, Keşan'a yepyeni bir kimlik ve değer kazandıracağını kaydetti.

Bayazıt, Keleş, Gündoğdu, Can ve Gümülcineli de Kent Müzesi'ne katkı vermek amacıyla gereken girişimlerde bulunacaklarını ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı ziyaret ederek, Müze Keşan ile ilgili görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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