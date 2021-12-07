Mustafa Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesi'ni ziyaret etti

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu, AB Projeleri ve ortak işbirliği ile festival gerçekleştireceklerini belirterek "Hem yurt içi hem de yurtdışı ilişkilerimizi kuvvetlendirerek şehrimize yatırımlar ve güzellikler katmanın derdiyle çalışıyoruz" dedi.

Helvacıoğlu, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Sozopol Belediye Başkanımız Tihomir Yanakiev'i ziyaret ettik. Proje danışmanlarımız ile birlikte hibe programlarını konuştuk. Kardeş Belediyecilik çalışmalarımız kapsamında Bulgaristan Sozopol Belediyesi ile anlaşmamızı yaptık. Avrupa Birliği hibe projelerinden faydalanmak ve Keşan'ımıza katkı sunmak için Sozopol'deyiz. Turizm ve festivaller anlamında da şehrimizin tanıtımını, gelişimini destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında başlayacak hibe proje dönemi için de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Keşan'ımızın kazanımları için durmaksızın çalışıyoruz."

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