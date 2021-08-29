Mustafa Gürsel: "İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Gürsel: "İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi"

Mustafa Gürsel: 'İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Tam istediğimiz oyunu ilk yarı sergileyemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu bulduk. Maç berabereyken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Tam istediğimiz oyunu ilk yarı sergileyemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu bulduk. Maç berabereyken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 84. dakikada yediğimiz golden sonra ve önce çok pozisyon vermedik" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, ikinci yarı iyi oynadıklarını ve çalıştıkları pozisyondan gol yediklerini belirterek, "Öncelikle buraya puan veya puanlar almak için geldik. Bunun için de pozisyonlar bulduk. Tam istediğimiz oyunu ilk yarı sergileyemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu bulduk. Maç berabereyken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 84. dakikada yediğimiz golden sonra ve önce çok pozisyon vermedik. Bunlara çalışmıştık. Futbolda bunlar var. İstediğiniz kadar çalışsanız da olmuyor. Futbol hatalar oyunu. Golü bulduk ama iptal oldu. Bundan sonraki amacımız ikinci yarıdaki oyunu devam ettirmek" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sportif direktör oldu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sportif direktör oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Deniz Akkaya Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mustafa Gürsel: "İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:19:10. #1.14#

title