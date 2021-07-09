Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak

Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor.

Bordo beyazlı kulübün teknik direktörü Mustafa Gürsel, kampta yaptığı açıklamalarda hedeflerini anlattı. Gürsel, "Bandırmaspor, şehri ve yönetimi ile planları ve hedefleri olan bir yer, bunu gerçekleştirebilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Ben ve ekibim bu plan ve projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. En kısa sürede tesisleşmesiyle, yapılanmasıyla genç ve dinamik yönetimiyle futbol adına önemli şehirlerden birisi olacaktır" dedi.

Kulübün bütçesini aşmadan iyi bir kadro kurduklarını belirten 46 yaşındaki teknik adam, "Bizim için önemli olan, yeniden oluşturulacak olan bu takımın kadro yapılanmasıydı. Yönetimimizle birlikte bütçemiz ve düşüncemiz doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışarak kadromuzu oluşturduk. Hedefler doğrultusunda göze hoş gelen, dinamik, kazanma azmi üst seviyede olan, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Futbolculuk döneminde Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Elazığspor gibi takımlarda forma giyen Mustafa Gürsel, uzun süre Fuat Çapa ile farklı takımlarda birlikte çalıştı. 46 yaşındaki Mustafa Gürsel ilk teknik direktörlük deneyimini TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'da yaşayacak.


Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Gürsel: Bandırmaspor, kazanma azmi üst seviyede bir takım olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:19:07. #1.16#

title