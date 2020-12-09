Mustafa Eröğüt: "Yeni bir hakem dörtlüsüyle yarın oynanacak"

Başakşehir FK CEO'su Mustafa Eröğüt, Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrasında UEFA'yla görüştüklerini ve yeni bir hakem dörtlüsü talep ettiklerini söyledi. Maçın yeni hakemlerle yarın oynanacağını aktaran Eröğüt, "Paris Saint-Germain'li oyuncular bize destek verdi" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Paris Saint-Germain'e konuk olan Başakşehir, maçın dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nun Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sonrasında sahadan çekilmiş ve maça çıkmayacağını açıklamıştı. Başakşehir'in sahadan çekilmesine Paris Saint-Germain'li futbolcular da destek verirken kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşanan gelişmeler sonrasında BeinSport'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Dördüncü hakemin talihsiz bir kelime kullandığını söyleyerek sözlerine başlayan Mustafa Eröğüt, "Kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de uluslararası üst düzey bir maçta dikkatli olması gerekirdi. Biz tepki gösterdik ve PSGli oyuncular da destek verdi. UEFA yetkilisi, maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığını ve VAR hakemlerinden birinin geleceğini söyledi. Ancak biz kabul etmedik. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni bir hakem dörtlüsü gönderilmesine karar verildi ve maç yarın oynanacak. Paris Saint-Germain'li oyuncular burada bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"22 OYUNCUYLA PROTESTO GÜNDEME GELDİ"

Paris Saint-Germain'li futbolcuların kendilerine "Maça çıkalım ve 22 futbolcu olarak sahada hakeme protesto edelim" teklifini yaptığını da sözlerine ekleyen Eröğüt, "22 oyuncunun sahaya çıkıp hakemlere hep beraber tepki göstermesi de gündeme geldi ancak bizim oyuncularımız sahaya çıkmak istemedi. Burada maça çıkmak isteyen 1 kişi bile olmadı. Takım halinde böyle bir duruş sergiledik. Soyunma odasında bir toplantı yaptık ve başkanımız da görüntülü aramayla bağlandı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı