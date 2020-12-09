Mustafa Eröğüt: "Yeni bir hakem dörtlüsüyle yarın oynanacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Eröğüt: "Yeni bir hakem dörtlüsüyle yarın oynanacak"

09.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:16
Mustafa Eröğüt:

Başakşehir FK CEO'su Mustafa Eröğüt, Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrasında UEFA'yla görüştüklerini ve yeni bir hakem dörtlüsü talep ettiklerini söyledi.

Başakşehir FK CEO'su Mustafa Eröğüt, Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrasında UEFA'yla görüştüklerini ve yeni bir hakem dörtlüsü talep ettiklerini söyledi. Maçın yeni hakemlerle yarın oynanacağını aktaran Eröğüt, "Paris Saint-Germain'li oyuncular bize destek verdi" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Paris Saint-Germain'e konuk olan Başakşehir, maçın dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nun Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sonrasında sahadan çekilmiş ve maça çıkmayacağını açıklamıştı. Başakşehir'in sahadan çekilmesine Paris Saint-Germain'li futbolcular da destek verirken kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşanan gelişmeler sonrasında BeinSport'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Dördüncü hakemin talihsiz bir kelime kullandığını söyleyerek sözlerine başlayan Mustafa Eröğüt, "Kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de uluslararası üst düzey bir maçta dikkatli olması gerekirdi. Biz tepki gösterdik ve PSGli oyuncular da destek verdi. UEFA yetkilisi, maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığını ve VAR hakemlerinden birinin geleceğini söyledi. Ancak biz kabul etmedik. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni bir hakem dörtlüsü gönderilmesine karar verildi ve maç yarın oynanacak. Paris Saint-Germain'li oyuncular burada bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"22 OYUNCUYLA PROTESTO GÜNDEME GELDİ"

Paris Saint-Germain'li futbolcuların kendilerine "Maça çıkalım ve 22 futbolcu olarak sahada hakeme protesto edelim" teklifini yaptığını da sözlerine ekleyen Eröğüt, "22 oyuncunun sahaya çıkıp hakemlere hep beraber tepki göstermesi de gündeme geldi ancak bizim oyuncularımız sahaya çıkmak istemedi. Burada maça çıkmak isteyen 1 kişi bile olmadı. Takım halinde böyle bir duruş sergiledik. Soyunma odasında bir toplantı yaptık ve başkanımız da görüntülü aramayla bağlandı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ali Koç: 'Yıllanmış hakem dünyasındaki kanaat önderleri ile yeni sonuçlar almayı beklemek hayaldir'
Ali Koç: "Yıllanmış hakem dünyasındaki kanaat önderleri ile yeni sonuçlar almayı beklemek hayaldir"
Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu
Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu
Mustafa Gürbüz, özel bireylerle bir araya geldi
Mustafa Gürbüz, özel bireylerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Eröğüt: "Yeni bir hakem dörtlüsüyle yarın oynanacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 08:17:22. #1.15#
title