Mustafa Eröğüt: Yarın maç kaldığı yerden devam edecek
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Mustafa Eröğüt: Yarın maç kaldığı yerden devam edecek

09.12.2020 01:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:14
Mustafa Eröğüt: Yarın maç kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, karşılaşmanın yarın kaldığı yerden ve yeni bir hakem kadrosu ile devam edeceğini söyledi.

İstanbul Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, karşılaşmanın yarın kaldığı yerden ve yeni bir hakem kadrosu ile devam edeceğini söyledi.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle sahadan çekilen İstanbul Başakşehir, sahaya çıkmama kararı aldı.Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, hakemin çok talihsiz bir kelime kullandığını dile getirerek, "Kendi dilinde çok kötü bir manaya gelmediğini söylese de böyle bir maçta çok dikkatli olması lazım. Biz de çok büyük bir tepki gösterdik. Soyunma odasına gittik. UEFA bize 4'üncü hakemin maçtan ihraç edildiğini ve VAR'dan bir hakem gönderileceğini iletti. Biz tepkimize devam ettik. UEFA'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde yarın maç kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir hakem kadrosu olacak maçta. Saat henüz belli değil. Oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmak istemediklerini söylediler. Biz bir takımız, tepki göstereceksek hep beraber gösteririz. Bir toplantı yaptık ve kararımız bu şekilde oldu" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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