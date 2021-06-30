Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi
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Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi

Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün asbaşkanlık görevine getirildiği bildirildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün asbaşkanlık görevine getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana idari ekibimizde profesyonel olarak görev yapan CEO'muz Mustafa Eröğüt, bugün itibarıyla kulübümüzdeki profesyonel görevini tamamlamıştır. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Mustafa Eröğüt, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Eröğüt'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi - Haberler Spor
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