Mustafa Er'in sözleşmesi 20 gün sonra sona eriyor
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Mustafa Er'in sözleşmesi 20 gün sonra sona eriyor

Mustafa Er'in sözleşmesi 20 gün sonra sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul, genç teknik adamın, yeşil-beyazlı kulüpteki geleceğini de belirleyecek.

TFF 1. Lig'de bu sezon transfer yasağına rağmen genç ağırlıklı bir kadroyla başarılı sonuçlara imza atan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in gelecek sezonda yeşil-beyazlı takımda devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. 41 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Erkan Kamat başkanlığındaki Bursaspor yönetimi, 20 gün sonra yeşil-beyazlı kulüple ilişkisi kesilecek olan Mustafa Er'e, sezon içerisinde sözleşme yenileme konusunda bir girişimde bulunmadı. 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesinde kendisine gelen teklifleri beklemeye alan genç teknik adam, yeni gelecek olan yönetimle masaya oturduktan sonra kaderini belirleyecek. Bursaspor taraftarı, Mustafa Er'in takımda kalması için sosyal medyada kamuoyu oluşturmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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