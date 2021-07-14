Mustafa Er: "İlk hafta maçını evimizde ve taraftarımızla oynamak avantaj"
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Mustafa Er: "İlk hafta maçını evimizde ve taraftarımızla oynamak avantaj"

Mustafa Er: 'İlk hafta maçını evimizde ve taraftarımızla oynamak avantaj'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de çekilen fikstür sonrası ilk hafta maçını evinde Adanaspor'la oynayacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, "İlk maçı taraftarımızın önünden oynamak büyük avantaj. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. O güne kadar en iyi hale geleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'de çekilen fikstür sonrası ilk hafta maçını evinde Adanaspor'la oynayacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, "İlk maçı taraftarımızın önünden oynamak büyük avantaj. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. O güne kadar en iyi hale geleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kimle oynarsanız oynayın en büyük avantajımız kendi evimizde ve taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. 1,5 yıldır maçlar seyircisiz oynanıyor. Rakipten ziyade ev sahibi olmamız en büyük avantaj. Bunu da kullanacağız. Seyircimiz de özledi, biz de onları özledik. Adanaspor maçını kazanmak istiyoruz. Başlangıçlar önemli. Daha sonra bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Seyircimizle buluşmanın yanı sıra keyifli bir maç olacaktır. İlk hafta maçları her zaman zordur. Sürpriz neticeler çıkabilir. Hazırlık süreci, transfer süreci, birçok eksiklikler oluyor. Sonraki haftalarda taşlar yerine oturuyor. Biz bunu önemsiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. O güne kadar en iyi hale geleceğiz."

Transfer tahtası yorumu!

Mustafa Er, transfer yasağının kalkmasıyla ilgili yapacakları transferlerden de bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Yönetimimizle birlikte ortak hareket ediyoruz. Transfer listemizi devamlı güncelliyoruz. Ben söylediklerimin arkasındayım. Süreç devam ediyor. Tahtanın açılma süresi önemli. Yönetimimiz ciddi bir mesai harcıyor. Tahtayı en kısa sürede açmamız lazım. Oyuncuları içeri sokup grupla birlikte çalıştırmak iyi olacak. A ve B planımız her zaman hazır. Bursa ve Afyon etapları çok güzel geçti, geçiyor Hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta çok önemli. Tahta ve transfer süreci ile alakalı çok ciddi bir çalışma var. Minimum hasarla atlatmamız gereken bir süreç. En sağlıklı transferleri yapacağımıza inanıyorum." - BURSA

Mustafa Er: 'İlk hafta maçını evimizde ve taraftarımızla oynamak avantaj'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mustafa Er: "İlk hafta maçını evimizde ve taraftarımızla oynamak avantaj" - Haberler Spor
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