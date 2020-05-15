Mustafa Dündar çarşıyı ziyaret etti, yoğunluk haberlerine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafa Dündar çarşıyı ziyaret etti, yoğunluk haberlerine tepki gösterdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın çarşı ve pazarlarında salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara tepki gösterdi.

Mustafa Dündar çarşıyı ziyaret etti, yoğunluk haberlerine tepki gösterdi
15.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:03

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın çarşı ve pazarlarında salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret eden Başkan Dündar, sokağa çıkma ve bayram üzeri yoğunluğuna rağmen hem işletmelerin hem de vatandaşların başta maske, ateş ölçe ve mağaza içi sosyal mesafeye uyduklarını açıkladı.

Bazı haberlerde ve sosyal medyada Bursalıların virüsü dikkate almadan çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturduğu yönündeki algıyı eleştiren Başkan Dündar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ülkemizde görülmeyle birlikte hükümetimiz anında bir takım tedbirler aldı. Alınan bu tedbirlere tüm ülke halkının uymasıyla birlikte, salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Olumlu sonuçlar elde ettik. Şimdi yavaş yavaş normalleşme sürecine giriyoruz. Sosyal ve ekonomik yaşamı yeni bir düzen içerisinde sürdürüyoruz. Ramazan ayı, alış veriş açısında yoğun geçen bir dönem. Dükkanların ve çarşıların uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açılması, bazı noktalarda yoğunlaşmaya vesile oluyor. Özellikle hafta sonları için uygulanan sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Bu da bazı yerlerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor" dedi.

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde sosyal mesafeye ve salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara sert tepki gösteren Başkan Dündar, "Bursa'da insan yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ettik. Haberlerde bahsedilen, sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan bu bölgede gördüğümüz kadarıyla o kadar bir yoğunluk yok. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralına uyarak alış veriş yapıyor. Aldığımız tedbirler neticesinde yoğunluğu önlemek için pazara giriş ve çıkışları ayırdık. Vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Koyduğumuz el dezenfektanları ile vatandaşlarımız bireysel hijyenlerini sağlıyor. Vatandaşlarımızda tedbirlere uyuyor. Benim görmüş olduğum yoğunluk bahsedildiği ve abartıldığı gibi bir yoğunluk değil. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara ve tedbirlere uyuyorlar. İnşallah bayram haftasını da bir sıkıntı yaşamadan, kurallara uyup sağlıklı bir şekilde alış verişlerimizi yaparak geçireceğiz. Ben tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fahriye Evcen Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mustafa Dündar çarşıyı ziyaret etti, yoğunluk haberlerine tepki gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:58:09. #1.15#
title