Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman kaç yaşında, nereli?

Mustafa Duman kimdir? Merkez Bankası başkan yardımcısı değişti. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Alınan karara göre Mustafa Duman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni Başkan Yardımcısı oldu. Peki, Mustafa Duman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verilmesinin ardından Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mustafa Duman kimdir? İşte detaylar...

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Mustafa Duman 8 yıl Esbank'ta ve 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev almıştır. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Burada 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönmüştür. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Guvernör) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2,3 ve 7'inci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı.

Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Çetinkaya, Borsa İstanbul'daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.