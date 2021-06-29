Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, aslen nerelidir?

Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Mustafa Destici son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, aslen nerelidir?

Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Mustafa Destici, Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı. Mustafa Destici ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Mustafa Destici 1966 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olan Türk siyasetçi, bürokrat ve öğretmen.

1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde doğdu. İlkokulu Günyüzü'nde, ortaokulu Sivrihisar'da ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı. Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı. 2007'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'nde Yalçın Topçu'nun listesinden genel sekreter seçildi.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi.

Mustafa DESTİCİ 03 Temmuz 2011 yılında 4. Olağanüstü Kurultayda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.